美伊瑞士談判首日結束 同意成立高層級委員會

美國與伊朗週日（6月21日）在瑞士比爾根施托克（Bürgenstock）舉行高級別談判。居中斡旋的巴基斯坦和卡達政府週一（22日）證實首日會談已結束。根據巴基斯坦外交部發布的聲明，第一天談判「氛圍正面、具有建設性」，而且取得了「振奮人心的進展」。

聲明指出，各方同意建立一個高層級委員會，監督談判進展。「首席談判代表們將定期向高層級委員會報告，並領導核子、制裁等議題的工作小組、以及一個追蹤與爭端解決的小組，確保諒解備忘錄有效實施。」

根據美伊上週簽訂的停戰諒解備忘錄，雙方同意停止所有戰線的軍事行動，包含黎巴嫩；伊朗應重新開放霍爾木茲海峽，美方則解除對伊朗的海上封鎖。接下來60天會展開進一步的談判，而在21日瑞士會談時，各方已決定設置一條溝通管道，「避免事故與誤會發生，目標是使商船在霍爾木茲海峽安全通行」。

除了參與瑞士會談的各方之外，接下來還會納入黎巴嫩政府代表，成立一個「消除衝突小組」，確保在黎巴嫩的戰事結束。

不過，此舉是否足以消弭以色列與伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）之間的衝突，還是未知數。稍早，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）才剛表示以軍會繼續駐留在黎巴嫩南部的安全區域，直到以色列認定威脅解除；真主黨也拒絕停止開火，除非以色列同意撤軍。

伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）在X平台發文稱，針對伊朗石油和石化產品出口的豁免措施已經達成，遭美國凍結的部分伊朗海外資產也已解凍；他還表示第一個真正的考驗便是黎巴嫩戰事的「消除衝突小組」的效用。美方尚未立即回應此事。

傳伊朗代表不滿川普言論 憤而離場

瑞士會談首日，美方由副總統萬斯（JD Vance）領軍，伊朗的首席談判代表則是國會議長加利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）。雙方在談判一開始便劍拔弩張。

談判登場之際，福斯新聞報導指美國總統川普曾警告伊朗官員，稱若對方再度關閉霍爾木茲海峽，就會「失去國家」。

此外，川普也在「真實社群」平台強硬表態：「伊朗必須立刻制止他們在黎巴嫩花大錢養的代理人繼續惹事。如果他們不從，我們會再一次猛力攻打伊朗，就像上禮拜一樣，甚至力道會更大！」

對此，伊朗代表加利巴夫在X平台回應：「他們表態最好小心一點……我們的武裝軍力已準備好用不同的方式做出回應。他們可以繼續放話，而我們會採取行動。」

值得注意的是，美國和伊朗代表對首日談判的狀況，說法存在落差。據伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）消息，伊朗代表團因不滿美國總統川普21日的言論，而拒絕重返談判會議現場，只靠巴基斯坦和卡達的代表傳話；路透社則引述美國外交官消息指，伊朗代表團並沒有離開，談判也還在繼續。

此前在週六（20日），伊朗軍方還曾稱已再度關閉霍爾木茲海峽，理由是以色列持續攻打黎巴嫩，以及美方對結束黎巴嫩戰事「缺乏誠意」。美國否認霍爾木茲海峽被封，稱該海峽航運並未停止。

針對瑞士談判，美國副總統萬斯曾表示：「現在眼前的問題在於，我們能共同促成多少事情？能不能就此翻開新頁？」不過，萬斯只會在瑞士停留一兩日便返美；較低層級的工作小組會談則將於本週稍後繼續舉行。

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