美伊停火、機票開始降價了！AirAsia X率先砍價5% 執行長：每周檢視

馬來西亞廉航業者全亞洲航空（AirAsia X）執行長博林甘 （Bo Lingam）表示，隨著航空燃料價格下跌，公司自6月15日起已將機票價格調降5%，並會每周檢視市場情況。

博林甘周一（22日）表示，該航空公司在過去三個月中透過削減表現不佳的航班、調整需求配置，以及與所有供應商與租賃方重新協商合約，因應美伊戰爭對全球旅遊業造成的衝擊。

他對記者說：「我們回頭檢視如何重新調整並重新談判所有合約，目前這個過程仍在進行中。」「我們會每周根據燃油價格的變動調整票價。」

AirAsia X先前曾表示，受航空燃油價格劇烈波動影響，該公司在今年第1季出現虧損，並削減10%的航班，同時加徵燃油附加費以應付成本上升。

該公司周一在聲明中指出，預期8月前將完全恢復載運量能。

新加坡航油指標JET-SIN上周五報價約每桶112美元，儘管價格仍高於美伊衝突前的約80美元水準，但已比3月30日高點的242美元回檔超過五成。