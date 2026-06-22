民調：近8成美國人盼美伊戰爭落幕 認代價得不償失

根據美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）最新民調，78%的美國民眾希望伊朗戰爭儘快落幕，特別是受油價上漲衝擊最大的族群。

根據民調結果，儘管美國社會普遍傾向支持終止戰爭，但多數受訪者認為，美國在戰略或經濟利益方面的努力並未成功，且這場衝突付出的代價並不值得。

具體而言，69%的受訪者相信，伊朗核計畫並未永久終止；68%認為伊朗將持續對鄰國構成威脅。即使是在總統川普所屬的共和黨基層中，也有不少人抱持這種看法。

另有超過70%民眾認為，衝突結束後美方並未達成「讓伊朗人民更安全或更自由」的目標，也未促成親美政權取代現行領導階層。

在政治認知方面，僅有22%美國民眾認為美國在與伊朗的臨時協議中「占上風」，37%認為臨時協議對伊朗較為有利，41%相信協議尚稱公平。

民調也顯示共和黨內部出現明顯分裂，約4成共和黨支持者認為戰爭應持續進行，直到伊朗做出更多讓步。這群人也壓倒性地認為，讓現行伊朗政權繼續掌權不可接受。

大多數美國人認為，川普政府並未充分預見戰爭對全球經濟造成的衝擊。這也影響了民眾對政府的評價：多數人不相信政府真心認定美國目標已經達成，反倒覺得當局只想儘快結束這場衝突。

儘管如此，油價可能回跌的預期，似乎有助穩定川普的整體支持度，以及民眾對其處理伊朗局勢的評價。

近月來，隨著油價攀升，總統支持度有所下滑。如今衝突告一段落，支持度小幅回升1個百分點，雖仍未恢復至戰前水準，但非大學學歷白人族群的支持度上升，是主要推動因素，尤其是預期油價即將下跌的人。

不過，仍有約40%受訪者認為，伊朗未來可能繼續威脅並封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

整體看來，在美國目標並未達成以及前景充滿不確定性的感受下，多數美國人認為，這場衝突製造的問題多於其所解決的問題。

這份哥倫比亞廣播公司新聞網／輿觀（CBSNews/YouGov）民調是在6月17日至19日進行，共訪問2519名美國成年人，誤差範圍為正負2.4個百分點。