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爆料機密信揭高層內鬥 伊朗前談判代表恐遭起訴撤職

中央社／ 德黑蘭21日綜合外電報導

曾參與談判的伊朗國會議員納巴維安聲稱，最高領袖曾在機密信函中，要求保留鈾濃縮權與荷莫茲海峽主權等條件，並指責談判團隊逾越權限。納巴維安如今將面臨起訴及撤職威脅。

英國「衛報」（The Guardian）報導，這場伊朗國家安全委員會副主席納巴維安（Mahmoud Nabavian）的專訪播到一半遭中斷，但在已播出的片段中，納巴維安自稱看過伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（MojtabaKhamenei）撰寫的機密信函，信中指責伊朗談判團隊已逾越權限。

納巴維安聲稱，穆吉塔巴．哈米尼早已為美伊後續談判設定11項條件，包括要求美國賠償、保有鈾濃縮權利、解除制裁、釋放伊朗遭凍結資產，以及對荷莫茲海峽行使完全主權（包括立即徵收通行費）。

根據納巴維安的說法，穆吉塔巴．哈米尼特別強調了「伊朗對荷莫茲海峽管理的壟斷權、向通行船隻收取通行費、對敵國船隻實施限制，並將通行費收入分配給人民、烈士家屬與退伍軍人」。

他下令，唯有美國同意支付賠償，才應該重新開放荷莫茲海峽。美國已同意成立一項3500億美元（約合新台幣11兆600億元）發展基金，但美方表示不會出資。

納巴維安還聲稱，穆吉塔巴在給談判團隊的信中寫道，「在巴基斯坦談判中所同意的內容，與原本應該發生的情況完全不同」，直接違反准許和談的前提條件，要求停止談判。

在這段遭中斷的專訪播出後，影片存檔在短短1小時後遭刪除，另有一名電視台高層隨之辭職。

伊朗談判團隊發言人駁斥納巴維安的說法過時且遭到扭曲。國家電視台則表示，納巴維安的言論是「違法的鐵證，應受法律起訴」。

伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad BagherGhalibaf）目前正率團在瑞士進行談判，團隊成員呼籲揪出洩密者身分。

長期以來，中間派與改革派都認為「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」（IRIB）已淪為強硬派的傳聲筒，而納巴維安正是強硬派支持者。

納巴維安隨後在通訊軟體Telegram頻道表示，他並未公開機密文件，只是在揭露真相。

他表示，根據美伊諒解備忘錄，在談判開始前必須先落實4項議題，包括「結束在黎巴嫩的占領並完全撤軍」、美國解凍我方資金而非向卡達借款、解除封鎖、暫時解除制裁。

他質疑，外交部官員前往日內瓦談判前，這4項前提條件是否已經達成，並進一步追問：「這是否意味著，人們不應該知道領袖的命令是什麼，以及談判代表為何違抗這些命令？」

這起事件不僅揭露伊朗內部高層的緊張關係，似乎也顯示新上任的最高領袖在談判中採取的管理方式，遠比外界先前所知更「親力親為」。

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