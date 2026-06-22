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美伊首輪談判結束！美伊同意設立3機制 伊朗外長曝「重大進展」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國與伊朗21日在卡達與巴基斯坦斡旋下於瑞士舉行四方會談，會前卡達總理穆罕默德發表談話。美聯社
美國與伊朗21日在卡達與巴基斯坦斡旋下於瑞士舉行四方會談，會前卡達總理穆罕默德發表談話。美聯社

半島電視台報導，美國伊朗17日簽署和談諒解備忘錄後，21日在瑞士琉森舉行首輪談判至22日凌晨，稍早已結束。會後協助斡旋的巴基斯坦與卡達發表聯合聲明，稱會談「氣氛正面且具建設性」。雙方同意設立高層委員會監督談判進程，並建立溝通管道避免擦槍走火；同時，各方將成立「衝突降溫小組」確保結束在黎巴嫩的軍事行動。

這項聯合聲明指出，美伊同意設立高層委員會（High Level Committee），負責針對談判進程提供政治監督。雙方首席談判代表將定期向高層委員會報告，並主導聚焦核問題、制裁、監督與爭端解決等議題的工作小組，以確保諒解備忘錄有效執行，並處理其他相關事項。

聲明並稱，高層委員會已同意一項路線圖，目標在60天內達成最終協議，為立即展開進一步技術會談奠定基礎。

此外，各方也已建立溝通管道，以避免意外事件與誤解，並確保商船安全通過荷莫茲海峽。

另外，美伊將設立「衝突降溫小組」，確保「黎巴嫩軍事行動」終止。聲明稱，美伊「同意在各方及黎巴嫩共和國之間設立衝突降溫小組，並由調解方協助運作，以確保依照諒解備忘錄，遵守終止黎巴嫩軍事行動的安排」。

會後，伊朗外交部長阿拉奇在社群平台X發文，感謝在巴基斯坦與卡達不懈斡旋下，終結黎巴嫩戰爭取得重大進展。

阿拉奇還表示：「伊朗石油與石化產品出口獲得豁免，封鎖解除，部分凍結資產獲釋，並啟動針對伊朗的大規模重建與發展計畫。」他補充，接下來首個真正考驗，將是「衝突降溫小組」能否有效運作。

聯合聲明最後指，本周將繼續在琉森布爾根施托克進行技術會談，討論範圍涵蓋所有議題。

巴基斯坦與卡達也感謝美伊持續致力於外交途徑及和平解決衝突，並承諾將繼續竭盡所能，確保談判在具建設性的氣氛中推進，以達成最終協議。

以色列 伊朗 美國

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