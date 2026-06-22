伊朗再度封鎖荷莫茲海峽 通行船隻驟減至5艘

伊朗指控以色列與美國違反臨時和平協議，宣布再度關閉荷莫茲海峽。航運追蹤機構Kpler數據顯示，相較昨天有26艘船隻通過海峽，今天已大幅銳減至5艘。

路透社報導，數據顯示，今天通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的5艘船隻中，包括3艘超大型原油輪（VLCC），每艘各載運200萬桶沙烏地原油與燃油，其中一艘正駛往日本。

不過，這份數據可能未計入在波斯灣航行期間，刻意關閉應答器的船隻。

伊朗上週與美國達成協議，同意將4月達成的停火協議再延長60天，以利和平談判進行，同時解除對荷莫茲海峽的封鎖。然而，德黑蘭當局的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）昨天宣布再度封鎖海峽，以回應以色列對黎巴嫩的空襲行動。

美軍表示，商船仍照常通行。

數據顯示，昨天駛出荷莫茲海峽的船隻中，包括3艘超大型原油輪，分別載運來自阿拉伯聯合大公國（UAE）、科威特與伊拉克的原油，另有3艘油輪載運各類石油產品；駛入海峽的13艘船隻中，則包括2艘超大型原油輪。

面對美伊局勢生變，海灣產油國阿布達比國家石油公司（ADNOC）與科威特石油公司（KPC）已發布招標公告出售原油，開放買方可選擇在荷莫茲海峽內或海峽外裝載。