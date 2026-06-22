美伊首輪會談出師不利？伊朗為1事喊卡談判 3大磋商議題曝光

美伊21日在瑞士展開首輪談判之際，美國總統川普發文要求伊朗阻止其代理人黎巴嫩真主黨製造麻煩，否則將重啟軍事行動。伊朗媒體稱，德黑蘭代表團憤而暫緩談判、離開會場，尚不清楚何時復談。

不過美媒引述知情人士報導，會談仍持續。一名美國外交高層21日透露，伊朗代表團仍在會場，磋商持續至22日凌晨。會談包括釐清伊朗對荷莫茲海峽的相關訊息，並建立機制，確保海峽維持開放；以及處理避免衝突機制，落實黎巴嫩南部停火；另針對「核協議所有要素」進行充分討論，為技術核談判建立起點。

美伊17日簽署初步和平協議後，21日在琉森附近舉行首輪會談，原先聚焦伊朗核計畫，如今重點卻轉向黎巴嫩局勢。彭博引述一位熟悉會談情況的官員表示，談判能否取得積極成果最終取決於以色列的支持，只有以色列從黎巴嫩撤軍，才能確保協議得以推進。

伊朗20日以以色列續攻黎巴嫩、違反美伊協議為由，宣布關閉荷莫茲海峽。

川普受訪福斯新聞表示，20日晚間曾與伊朗官員通話，警告勿關閉海峽。福斯引述川普稱：「你關了它，你就不會有國家了。你甚至回不了你那個他媽的國家。」這與川普先前警告以色列勿過度打擊黎巴嫩的立場有所轉變。

華爾街日報21日引述伊朗媒體稱，川普言論違反美伊協議禁止雙方攻擊或威脅對方的條款。

隸屬伊朗最高國家安全委員會的努爾新聞（Nour News）指，伊朗代表團已暫停談判。伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）稱，目前不清楚談判是否會恢復。

伊朗國會議長兼談判代表卡利巴夫表示，伊朗已準備好以軍事方式回應。他在社群平台X表示：「他們最好小心自己的發言，伊朗武裝部隊已準備以不同方式回應。無論他們說什麼，採取行動的會是我們。」

美國政治新聞網站Axios引述一名美國外交官稱，美國、伊朗與協助斡旋的巴基斯坦與卡達代表似乎都對會談進展感到滿意，「調解方正在協助雙方處理各項問題。我們認為，這一輪初步會談正為今後建立互信奠定基礎」。

美伊高層會談預計22日結束，技術團隊則可能留在瑞士繼續談判。