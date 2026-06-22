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川普社群揚言威脅 美伊瑞士會談首日陷僵局

中央社／ 紐約21日專電

美國伊朗今天在瑞士進行談判，伊朗代表以美國總統川普推文威脅為由離開會場，未出席記者會，美伊恢復外交斡旋首日未有進展。

美國總統川普（Donald Trump）在美國與伊朗代表於瑞士布爾根施托克（Burgenstock）協商之際，於個人社媒貼文「伊朗在黎巴嫩的高薪代理人必須立即停止製造麻煩，如果不從，美國將再度嚴厲攻擊伊朗，就像上週，非常嚴厲。」

川普同日接受福斯新聞（Fox News）電話訪問升高姿態，「伊朗總統最好注意自己的嘴，好好表現，否則將拿下伊朗其他部分。」

率團出席的美國副總統范斯（JD Vance）雖然對和平談判前景充滿信心，伊朗也希望停止戰事，恢復原油出口，但美伊在濃縮鈾處理、以色列與黎巴嫩真主黨衝突等議題上充滿歧見。伊朗媒體報導，伊朗代表團因川普揚言威脅已離開談判會場。

伊朗談判代表國會議長卡利巴夫（MohammadBagher Ghalibaf）在社媒指出，「美國對威脅（他國）應謹慎看待，伊朗軍隊已準備好用不同方式回應。無論他們講多少，我們才是行動的一方。」

美伊17日分別簽署諒解備忘錄，同意60日內談判並達成最終協議，期間確保荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）通行。在巴基斯坦與卡達居中協調下，雙方在數10年後首度於瑞士進行外交斡旋，不過以色列與黎巴嫩真主黨再度開火，會談蒙上陰影。

諒解備忘錄雖短暫恢復荷莫茲海峽通行，但美方提供區域經濟援助與鬆綁制裁，卻未能在推動伊朗放棄發展核武上有實質進展，美國國內看法不一。

紐約時報（New York Times）引述麻省理工學院（MIT）波灣安全學者泰爾米吉（Caitlin Talmadge）的說法，美國在戰爭中展現全新強勢，因此備忘錄並非美國同意的文件，美國像做了超出能力範圍的事，卻不願看到事態升級，在此背景下才產生這份文件。

泰爾米吉指出，這份文件立意明確，但問題是相較於原版伊朗核協議可達成什麼目標。

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