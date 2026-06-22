談判啟動 范斯：願從根本改變美伊關係

為美伊持久和平鋪路的首輪談判廿一日在瑞士琉森附近的布爾根施托克度假勝地舉行。領銜美方代表團的美國副總統范斯同日抵達，他在談判開始前說，美國願從根本上改變美伊關係，將先聚焦伊朗核計畫及以色列與黎巴嫩停火兩大議題。伊朗方則表示，會談將觸及被凍結的資產與石油出口問題。

這是繼四月在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德的會談後，美伊再度會談，有望啟動為期六十天的談判。談判會場周邊警備森嚴，瑞士當局共動員逾兩千名軍警。

伊方代表團由伊朗國會議長卡利巴夫領銜。范斯表示，美伊領導高層過去從未有過如此高層級的會晤。他還說，「總統已要求我們重新開始，改變我們與伊朗人民的關係，並向伊朗人民伸手說，如果伊朗領導高層願放棄淪為驅動區域不穩定的因素，願長期放棄擁有核武的野心，那美國也願從根本上改變我們跟伊朗的關係」。

范斯說，這些當然是美國的目標；「過去寥寥幾小時，我們就已取得很大的進展」。但他也坦言，這次談判不會解決美伊間所有分歧。

美方代表團主要成員還有中東特使威科夫及總統川普女婿庫許納。伊方代表團主要成員還有外長阿拉奇和央行總裁赫瑪提等央行與石油部門高官。美伊談判調解方巴基斯坦總理夏立夫、陸軍參謀長穆尼爾和卡達總理兼外長穆罕默德也參與談判。

范斯廿日下午搭機飛往瑞士前提到，他只能在瑞士待一、兩天，希望能在伊朗核計畫及以色列與黎巴嫩停火上取得進展，在伊朗核計畫的談判上則必須先建立一個談判框架。

華府考慮解凍部分德黑蘭海外資產

范斯指出，「美伊接下來將進行幾天的會談，試圖讓此事有好的開始」。美國新聞網站Axios引述區域內的兩位知情人士報導，華府希望此次首輪談判結束時，德黑蘭願邀聯合國稽查員重返伊朗核設施。這些設施去年六月被美國及以色列空襲，至今情況不明。作為交換，華府願同意德黑蘭動用部分被凍結的巨額海外資產，第一步是伊朗被凍結在卡達的六十億美元。

儘管伊朗哈塔姆安比亞中央總部和伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）廿日突再宣布關閉荷莫茲海峽（下稱海峽），理由是美國未能履行十七日簽署、代表美伊初步和平協議的十四點諒解備忘錄（MOU）第一條，以及以色列「猶太復國主義者」政權仍持續且不斷在黎南違反停火，但廿一日的美伊談判仍按計畫進行。

美國中央司令部發言人霍金斯廿日也表示，伊朗並未掌控海峽，海上交通仍持續運作，美軍正監控相關情勢，以確保航道保持暢通。范斯同日在搭機前指稱，黎巴嫩情勢已平靜下來。他廿一日抵瑞士後強調，美國已承諾要看到以黎全面停火，對黎巴嫩境內目前的情況，「我覺得非常棒」。

川普廿一日在自創社媒真實社群發文提醒伊朗，必須立即阻止其代理人（真主黨）在黎巴嫩製造麻煩，否則美國將再打擊伊朗。

川普廿日則在真實社群寫道，在停火的六十天期間，海峽將免收通行費；在六十天期滿後，也不會收任何通行費，但如果未能完成最終協議，通行費將由美國徵收，作為美國擔任中東各國「守護天使」的服務酬勞，以補償過去、現在和未來為此付出的成本及支出。