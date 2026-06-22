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美民調65%民眾不滿川普對伊朗做法 黨內也現雜音

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

美聯社與「美國民意研究所」（ＮＯＲＣ）所做的最新民調顯示，全美近三分之二（百分之六十五）選民持續不認同美國總統川普處理伊朗問題的做法。

川普的支持率則穩定保持在百分之卅七；與三分之一選民認同他處理伊朗問題做法的比例相符，也與五月民調結果雷同。

上述民調自十一至十七日實施，正值川普宣布與伊朗達成代表美伊初步和平協議的諒解備忘錄（ＭＯＵ），並授權結束美國海軍在荷莫茲海峽（下稱海峽）的封鎖。

對美國人是否支持川普處理伊朗問題的做法，呈現明顯的黨派傾向。絕大多數民主黨人和中間選民對川普的做法持負面態度，但只有百分之廿八的共和黨人表達不滿。

對該ＭＯＵ讓伊朗恢復正常出售石油，伊朗因此立即受惠，部分共和黨人明確表達不滿。

七十九歲德州居民法林頓是傾向共和黨的無黨籍選民。他直言對伊朗「沒好感」，但該ＭＯＵ只聚焦海峽，未在伊朗核計畫上取得更多進展，因此他滿失望。

法林頓說，「任何有關海峽問題的協議，在我看來都算不上伊朗做出實質讓步；所以我覺得，這不過是些用來讓這項協議看來更好的表面文章」。

另外，仍有百分之五十三選民認為，美國自二月底起對伊朗的軍事行動「太過頭」；相較於三月的百分之五十九，僅稍微下降。

約三分之一選民認可去年一月回任的川普經濟政策；比例與五月的民調相當，代表川普在經濟議題上仍面臨挑戰。從共和黨角度來看，僅百分之六十九的共和黨人認同川普經濟政策，低於百分之七十八的共和黨人認同他整體的執政能力。對一位以商業才能自詡的總統而言，這是令人擔憂的跡象。

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