以軍停火 但未打算撤出黎巴嫩

以色列「國土報」廿日引述消息人士報導，以色列總理內唐亞胡及國防部長卡茲雖下令以軍在黎巴嫩境內停火，但以軍並未撤離控制的黎南地區。內唐亞胡強調，只要有必要，以軍會持續留在黎南。

上述消息人士說，內唐亞胡政府在黎南的政策不變，以軍會持續回應黎巴嫩真主黨任何違反停火協議的行為；內唐亞胡已指示以軍對真主黨的任何攻擊一律強力回應，並採取行動消除針對以軍的威脅。

該消息人士還說，以軍會持續在黎南控制區「自由行動」，以清除真主黨的軍事基礎設施。

卡茲廿一日表示，過去和現在，以軍在黎境「消除威脅的行動」皆不受任何限制；以軍在被真主黨攻擊後強力回擊，擊殺多名真主黨人員，並摧毀多個真主黨軍事設施；以軍目前仍部署在黎境內沿著「黃線」的安全區。

以色列和真主黨此前同意自十九日下午四時起停火，但並未有效執行。

另外，根據廿一日發布、由以色列希伯來大學與阿加姆研究所自十七至廿日對以色列選民所做的民調，百分之九十二點一受訪者認為，伊朗是這場戰爭的贏家或反而得到更多利益。在內唐亞胡的選舉基本盤、即右翼選民中，也有百分之九十三點一認為伊朗是贏家。

百分之七十二點五認為，他們不相信內唐亞胡關於對伊朗軍事行動成果的說法；百分之五十六點四認為，他在這場戰爭表現失敗或不佳。對他擔任總理的支持率也已從三月初的百分之四十點五，跌至六月的百分之廿九點四。十月以色列國會大選在即，法新社廿一日報導說，這場戰爭至今的發展顯然已使他付出政治代價。