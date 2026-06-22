伊朗火速重啟哈格島 3天運油2000萬桶

彭博廿日報導，美軍解除對伊朗港口的封鎖後，伊朗已在石油出口樞紐哈格島恢復裝載伊油，停擺六周的出貨作業重新啟動。

根據彭博十九日彙整航運資料數據，美伊十七日簽署代表初步和平協議的諒解備忘錄（MOU）後，自十七至十九日，共十一艘油輪從伊朗查巴哈港離開，共約兩千萬桶石油。這反映出伊朗正加速將石油運往市場，目前可謂該MOU的最大受惠者。

根據最新的船舶追蹤資料數據，有三艘超大型油輪正停泊哈格島以西碼頭，每艘可裝載約兩百萬桶石油。該島有伊朗最關鍵的石油裝載基礎設施，約占伊朗石油出貨量的九成。

根據歐盟衛星廿日拍攝的圖像，其中兩艘油輪已停泊碼頭，第三艘正接近碼頭。相較於十九日的衛星圖像，泊位當時仍空。

上述三艘油輪分別是「Stream號」、「Impalas號」及「Lauren II號」，十八日都曾穿越荷莫茲海峽（下稱海峽）駛入波斯灣。即美伊簽署該MOU翌日，伊朗就迅速將空油輪調入波灣，準備在哈格島裝載原油。

而另一批已在哈格島外海停泊數周的油輪，也開始朝海峽方向移動，可能準備將石油運出波灣。這些超大型油輪近來似乎已駛離哈格島，目前接近波灣南部的拉凡島。

由於哈格島以東仍有至少廿艘不同大小的油輪停泊，因此伊朗可能還有大量原油等待運出。

儘管多艘受困波灣的多國船舶出於安全顧慮仍不敢貿然通過海峽，但伊朗已先從位於阿曼灣、靠近巴基斯坦邊界的查巴哈港恢復出貨。