伊朗保住政權 美媒：後面經濟危機更棘手

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導
伊朗總統裴澤斯基安17日簽署代表美伊初步和平協議的諒解備忘錄（MOU）。歐新社
伊朗總統裴澤斯基安17日簽署代表美伊初步和平協議的諒解備忘錄（MOU）。歐新社

美聯社十九日分析，儘管伊朗表面上信心滿滿，但國內受戰爭重創是不爭事實，經濟一片混亂，接下來的美伊談判能否有進展也很難講，未來挑戰嚴峻。

代表美伊初步和平協議的十四點諒解備忘錄（ＭＯＵ）十九日簽署後，伊媒大肆宣揚「美國慘敗」。日內瓦高等研究所專家薩貝特表示，「說伊朗是最終勝利者未免言過其實，但情況的確可能較糟；伊朗真正的勝利是（在這場被美國和以色列夾攻的戰爭中）倖存下來」。

該ＭＯＵ為伊朗提供生存急需的制裁豁免。追蹤油輪與石油運輸的船運追蹤網站TankerTrackers.com十九日說，伊朗過去五天共出口價值十四點四億美元的石油。

長期制裁迫使伊朗透過「影子船隊」出口石油，並以低於市價賣給中國大陸。如今伊朗可以開拓更多客戶，拿到更理想的價格。由於伊朗設法因應這場戰爭的後續影響，因此比任何時候都亟需這筆錢。

伊朗經濟危機迫在眉睫。伊朗政權解除數月的網路封鎖後，許多伊朗人上網貼出家中冰箱空空如也的照片。二○一五年「聯合全面行動方案」（ＪＣＰＯＡ，俗稱伊核協議）達成時，伊朗貨幣里亞爾匯率為三點二萬里亞爾兌一美元，如今已跌至難以想像的一五○萬里亞爾以上兌一美元。

華盛頓近東政策研究所（ＷＩＮＥＰ）資深研究員戴格瑞斯說，自二月底開戰的美以伊戰爭估計至少使一百萬名伊朗人失業，其中百分之廿與伊朗政權封鎖網路有關。伊朗民眾本就飽受系統性管理不善、貪腐和美國制裁的困擾，如今更雪上加霜，里亞爾幾乎一文不值。

伊朗溫和派人士呼籲德黑蘭抓住美伊談判帶來的潛在經濟利益。但關鍵在於伊朗新任最高領袖穆吉塔巴及伊朗建制派的強硬派人士願走多遠。

該ＭＯＵ的大部分豁免制裁前提是伊朗必須放棄核計畫，至少稀釋高純度的濃縮鈾庫存。立場偏伊朗強硬派的伊媒「拉賈新聞」批評，伊朗在該ＭＯＵ「放棄自己最重要的籌碼（核計畫）」。這顯示伊朗內部存在不對美國做出讓步的壓力。

薩貝特說直言，美伊談判重點放在伊朗核計畫，「但我不樂觀。談判能否取得任何進展還很難說」。

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