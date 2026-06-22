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伊朗宣布再封海峽 恐衝擊通行量復甦 川普：不排除接管荷莫茲

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

美國伊朗21日啟動協商長久和平協議，商討伊朗核子計畫與永久重啟荷莫茲海峽等議題。伊朗已宣布再度封閉荷莫茲海峽，但美國總統川普接受媒體訪問表示，美國未來必要時可能接管荷莫茲海峽，並收取通行費，並強硬認為伊朗必須阻止真主黨「造成麻煩」。

這些發展都為美伊停火添變數，可能讓較擔心的風險的船東更不願意通行，恐阻撓荷莫茲海峽通行量的復甦，也可能讓油市投資人更不安，再度推升國際油價。

伊朗接受福斯新聞專訪時說，美國必要時可能接管荷莫茲海峽、收取通行費，可能涉及美國拿走行經該海峽石油的20%價值，他也說，若伊朗不達成協議，美國將收通行費。他也發文表示，伊朗必須阻止在黎巴嫩的代理人「造成麻煩」，否則「我們將再次非常猛烈地打擊伊朗」。

美國副總統范斯21日抵達瑞士，將連同巴基斯坦與卡達等調停人，與伊朗磋商雙方簽署備忘錄的執行細節。Axios報導，美方希望第一輪談判的成果，是伊朗邀請聯合國調查人員造訪之前遭美以轟炸的設施，作為交換，美方願意讓伊朗取得部分遭凍結資金，先從在卡達的60億美元開始。

伊朗20日指控以色列違反在黎巴嫩的停火安排，宣布再度封閉荷莫茲海峽，但美軍同日表示情況並非如此，20日仍有55艘船舶、超過1,700萬桶石油已通行。

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