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瑞士外交部：促進中東局勢穩定是優先事項

中央社／ 蘇黎世21日專電

瑞士外長凱西斯今天在布爾根施托克接待伊朗代表團，雙方就落實美伊諒解備忘錄進行閉門會談。瑞士表示將持續扮演外交斡旋角色，協助建立互信並促進中東穩定。此次會談由美伊主導，卡達與巴基斯坦協助，以色列未參與。

瑞士外交部長凱西斯（Ignazio Cassis）今天在布爾根施托克度假村（Bürgenstock Resort）接待伊朗代表團，並與伊朗國會議長暨首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）會面，雙方舉行閉門會談。凱西斯並在社群平台X公布會晤照片。

瑞士外交部發布新聞稿指出，美國與伊朗就落實諒解備忘錄進行會談，雙方聚焦如何將協議內容轉化為具體可執行措施。瑞士歡迎兩國代表團在布爾根施托克會晤。

新聞稿表示，瑞士的外交斡旋管道持續保持開放，即使面對複雜局勢，仍透過耐心細緻的外交努力，為各方建立互信創造空間。在時間緊迫、外界高度關注下，瑞士願持續支持協議落實進程。緩和局勢升級風險、促進中東穩定，是瑞士外交政策優先事項。

瑞士廣播電視台（SRF）評論指出，此次談判由美國與伊朗主導，卡達與巴基斯坦擔任協助者。由於布爾根施托克度假村屬卡達國家資產，卡達亦為地主國。卡達與巴基斯坦均派出政府首長與會，規格相當罕見；值得注意的是，作為第三方戰爭當事國的以色列並未參與。

SRF報導，瑞士在此次會談中扮演「促成者」角色，負責協助美國、伊朗、卡達及巴基斯坦坐上談判桌並提供安全維護，但不直接參與談判。凱西斯則將利用峰會期間與各代表團領袖進行雙邊交流。

中央社記者19日走訪當地最後一處軍方管制哨口，一名居民表示，布爾根施托克原本只是鄉間小鎮，自2024年烏克蘭和平高峰會在此舉辦後，每逢元首級國際會議，居民返家都須出示有效證件，但幾天後又恢復平靜，「讓人感覺很魔幻」。

以色列 伊朗 美國

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