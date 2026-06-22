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川普經濟崩潰說 削弱美談判籌碼

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

美國總統川普透露，全球經濟崩潰的疑慮，是他簽署美伊臨時和平協議的重要原因。美伊已開始協商長期的和平協議，彭博資訊報導，川普表態無疑減輕伊朗迅速結束談判的壓力，削弱美國接下來的談判籌碼。

川普上周表示，美伊簽署瞭解備忘錄（MOU）後，油價應聲暴跌，股市上漲，似乎又想邀功，但他也坦承，「我不想看到經濟災難」，「但情況如果繼續下去，就可能發生」。

川普面臨的壓力可能只會愈來愈重。世銀已警告，中東衝突若持續下去，可能引發40年來最嚴重的全球經濟衰退。在美國國內，伊朗戰爭已證明極不受歡迎。馬里蘭大學的最新民調顯示，56%的美國人認為這場戰爭對美國負面衝擊大於正面影響。

隨著11月中期選舉臨近，共和黨內部也開始出現疑慮，而共和黨控制的聯邦眾議院甚至已在本月初投票決定停止與伊朗的戰爭。

彭博經濟研究所經濟政策負責人、前國務院官員甘迺迪表示，整體而言，瞭解備忘錄使德黑蘭在雙方處理核問題時立於強大的談判地位。對美國而言，主要問題在於該MOU嚴重偏袒伊朗，使伊朗在新一輪談判開始前就獲得了廣泛的利益。彭博經濟研究分析美伊協議的14項條款後發現，其中十項對伊朗有利，只有一項對美國有利，其餘三項則屬中立。

伊朗的主要讓步在於重申永不發展核武，但早在2015年的核協議中伊朗就已承諾；荷莫茲海峽或許能重啟，但這條水道在川普發動戰爭前原就暢通無阻。

該協議還規定，60天談判期「可以延長」，這意味著談判可能會持續數月之久。前財政部官員、現為華府反伊朗智庫捍衛民主基金會（FDD）成員馬勒基警告，這樣的結果對伊朗比對美國更有利。

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