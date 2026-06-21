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美伊談判之際 川普突發文警告：若不阻止其黎巴嫩代理人「美軍將再猛烈攻擊」
在美國與伊朗於瑞士展開和平談判之際，美國總統川普今天警告，伊朗在黎巴嫩領取高額報酬的代理人真主黨（Hezbollah）惹事生非，如果伊朗不立即阻止，美方將再次攻擊伊朗。
川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「伊朗必須立刻阻止他們在黎巴嫩那些拿著高額報酬的代理人繼續惹事生非。如果他們不這麼做，我們將再次對伊朗發動非常猛烈的打擊，就像我們上週所做的那樣，而且力道只會更強！！！」
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