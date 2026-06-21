荷莫茲頻遭封鎖 世界各國瘋搶石油…中國大陸卻庫存充裕

紐約時報報導，美國和伊朗正針對重新開放荷莫茲海峽進行談判，但身為全球最大石油進口國的中國大陸，卻預計不會迅速大量購買波灣國家石油，與世界其他國家的狀態截然不同。紐時指出，中國大陸國營能源公司原油儲備接近滿載，北京方面似乎尚未動用其龐大的戰略石油儲備，各地煉油廠裝滿汽柴油和其他精煉油品。

中國大陸在美伊衝突期間，將每日石油進口量減少三分之一。他們主要是因為油價上漲而這麼做。紐時指出，中國大陸能如此大幅減少進口，部分是因為他們在衝突爆發前，一直都購買超過其實際需求量的石油。多年來，中國大陸努力加強自給自足，及抵禦供應中斷能力，每當油價處於低位，中國大陸就會囤積庫存。

中國大陸也透過額外進口石油縮減貿易順差。他們近年來目睹西方國家因俄羅斯入侵烏克蘭，凍結俄國海外資產後，日益傾向將多餘的外匯收入用來購買石油等大宗商品儲備，而非存入海外銀行或購買美債。

很少有分析師預期中國大陸會迅速恢復到衝突發生前的石油進口速度，特別是考慮到全球油價至今仍未回落到衝突爆發前水平。

英國牛津能源研究所一名長期研究中國大陸石油的專家安德魯–斯皮德（Philip Andrews-Speed）表示：「我預期中國油公司將繼續對價格保持敏感，並會逐步增加採購量。」

中國大陸企業在美伊衝突期間消耗大量企業石油儲備，維持煉油廠運作。但隨著價格上漲，家庭和商家對能源消費轉趨保守，中國大陸汽柴油、飛機燃油和其他精煉油品需求似乎減弱。中國大陸4、5月的汽車銷售量大幅減少。與此同時，中國大陸政府春季暫停大多數精煉油品出口，以確保國內供應充足。此舉導致亞洲其他國家相關產品嚴重短缺，特別是那些煉油能力有限的國家。中國大陸2024年超越美國成為世界最大煉油國，而且中國大陸通常是鄰國主要精煉油品供應國。

分析師表示，中國大陸國內需求疲軟和停止出口導致儲油槽充滿汽柴油、飛機燃油和其他精煉油品，石油公司幾乎沒有動力購買和提煉更多原油。貿易數據公司Kpler分析師資深石油分析師Muyu Xu表示：「我不認為中國原油進口量會在短期內恢復到衝突發生前的水平。」

中國大陸外交部對美伊協議和可能重啟荷莫茲海峽表示歡迎，但並未透露政府將如何調整其能源政策。