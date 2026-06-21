聽新聞
0:00 / 0:00
中東戰爭何時終止？卡達證實美伊在瑞士展開談判 盼促成長久協議
調解方卡達今天證實，美國與伊朗已在瑞士展開旨在永久終止中東戰爭的談判。
法新社報導，卡達外交部發布聲明宣布：「琉森湖峰會（Lake Lucerne Summit）已經開始，高層級委員會舉行了首場會議，與會方包括美國、伊朗伊斯蘭共和國及兩個斡旋國卡達與巴基斯坦代表。」
卡達還指出，希望此次會議能「促成全面且長久的協議，涵蓋諒解備忘錄涉及的所有事項」。據報導，卡達意指美伊本週稍早簽署的諒解備忘錄。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。