中東戰爭何時終止？卡達證實美伊在瑞士展開談判 盼促成長久協議

調解方卡達今天證實，美國與伊朗已在瑞士展開旨在永久終止中東戰爭的談判。

法新社報導，卡達外交部發布聲明宣布：「琉森湖峰會（Lake Lucerne Summit）已經開始，高層級委員會舉行了首場會議，與會方包括美國、伊朗伊斯蘭共和國及兩個斡旋國卡達與巴基斯坦代表。」

卡達還指出，希望此次會議能「促成全面且長久的協議，涵蓋諒解備忘錄涉及的所有事項」。據報導，卡達意指美伊本週稍早簽署的諒解備忘錄。