川普嗆伊朗核談破局後果！撂話美將收荷莫茲服務費「做中東守護天使」

美伊展開首輪核談判之際，美國總統川普20日發文威脅，若伊朗未能在60天內達成最終協議，美國將對荷莫茲海峽徵收費用，他並稱「這是美國作為中東守護天使的服務費」。

川普在真實社群發文表示：「美伊60天停火期間，荷莫茲海峽不會收取任何通行費；60天期滿後，也不會收取任何通行費，除非協議未能完成，而這些費用是由美國徵收、並歸美國所有。」

他補充，這些費用將是「美國作為中東各國守護天使所提供的服務收費，用於補償過去、現在與未來的成本」。

紐約時報指出，美伊17日正式簽署和談諒解備忘錄，內容提及伊朗重啟荷莫茲海峽，且「僅在60天內」不會向通行船舶收取費用，這並未處理德黑蘭最終是否仍將保有對海峽的掌控權，意味著德黑蘭可能被允許收費。

川普這篇貼文也未回應伊朗20日稍早宣稱關閉荷莫茲海峽一事，伊朗再度關閉此海峽的原因是以色列持續空襲黎巴嫩。