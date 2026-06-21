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美伊核談前夕爆變數！美副總統急赴瑞士 可能交換條件曝光

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美伊核談前夕爆變數！美副總統急赴瑞士 可能交換條件曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國副總統范斯20日啟程前往瑞士，預計21日與伊朗代表團在琉森舉行會談。路透
美國副總統范斯20日啟程前往瑞士，預計21日與伊朗代表團在琉森舉行會談。路透

華盛頓郵報報導，伊朗軍方以以色列空襲黎巴嫩為由，宣布關閉荷莫茲海峽。不久後，美國副總統范斯20日下午率代表團前往瑞士，21日將在琉森山區布爾根施托克（Bürgenstock）與伊朗展開第一輪核談判。儘管美伊會談料將舉行，但和平協議恐隨時破裂。

范斯啟程前告訴媒體，此行有2大重點，首要目標是建立談判架構，確保核談取得進展；其次是推動黎巴嫩停火。他此行預計1至2天，技術團隊將繼續在當地協商。

政治新聞網Axios引述兩名知情人士透露，美國希望第一輪談判結束時，德黑蘭能同意邀請聯合國稽查員重返伊朗核設施。這些設施曾在2025年6月戰爭爆發時遭美以空襲，聯合國人員此後便未再到訪。

根據報導，作為交換，美方願意讓伊朗動用部分凍結資金，首先是伊朗被凍結在卡達的60億美元。

這是繼4月伊斯蘭馬巴德會談後，美伊再度舉行直接會談，料將啟動為期60天的核談判。川普特使威科夫與女婿庫許納20日上午已抵達會談地點。

紐約時報引述伊朗國家廣播電視台報導，伊朗代表團已抵達蘇黎世，以國會議長卡里巴夫為首，還包括伊朗外長阿拉奇、國家安全委員會巴格瑞（Ali Bagheri），以及外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）；另有伊朗央行及石油官員。

幾乎在伊朗宣布關閉海峽時，范斯受訪福斯節目表示，「海峽現在是開放的」。美國中央司令部發言人稍後也否認海峽遭關閉。

以色列國防軍20日稍早向華郵證實，已收到針對黎巴嫩的停火指令。

以色列 伊朗 美國

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