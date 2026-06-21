快訊

世足賽／荷蘭高效進攻 5比1擊退瑞典暫居F組榜首

聽新聞
0:00 / 0:00

范斯赴瑞士參加美伊會談 聚焦核議題、黎巴嫩停火

中央社／ 華盛頓20日專電
美國副總統范斯。 法新社
美國副總統范斯。 法新社

美國伊朗簽署結束中東戰爭的備忘錄後，預計21日在瑞士舉行會談，美國副總統范斯（JD Vance）於今天下午啟程。他行前向媒體表示，希望在伊朗核計畫及黎巴嫩停火等議題上取得進展，這將是美方聚焦的兩大議題。

美國和伊朗簽署終戰備忘錄後，啟動60天的談判期，美、伊原定19日在瑞士舉行新一輪會談，但雙雙因故延後啟程。

范斯今天稍早接受美國福斯新聞頻道（Fox News）訪問表示，預計在未來數天內前往瑞士與伊朗舉行會談。他還提到，美方談判代表庫許納（JaredKushner）和魏科夫（Steve Witkoff）已抵達瑞士。

范斯隨後在下午啟程，他行前接受媒體聯訪表示，自己只能在瑞士停留一到兩天，希望在核子議題和黎巴嫩停火議題上取得進展，「我認為這些是我們將聚焦的兩大議題」，相信伊朗方面也有想要討論的其他議題。

他表示，據美方了解，伊朗代表團剛抵達瑞士，巴基斯坦與卡達人員也已抵達當地，「我們接下來將進行幾天的會談，試圖讓這件事有好的開始」。

法新社報導，瑞士外交部指出，美伊會談即將登場之際，伊朗代表團今天已抵達瑞士。

據報導，巴基斯坦外交部稍早發布聲明表示，作為美伊備忘錄後續措施的一環，「技術層級會談將於6月21日在瑞士布爾根施托克（Burgenstock）舉行」。聲明還提到，巴基斯坦與卡達的調解人員將和美伊代表一同參與會談。

另一方面，伊朗今天稍早聲稱，由於以色列對黎巴嫩南部發動攻擊，伊朗已再次關閉荷莫茲海峽（Straitof Hormuz），並形容以色列的攻擊違反了德黑蘭與華府達成的協議。

不過，美軍隨後否認這項說法，強調這條重要航道仍維持開放，美軍部隊正密切監控局勢，以確保海峽持續暢通。

黎巴嫩 范斯 瑞士 以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

伊朗談判團隊啟程赴瑞士 范斯稱未來幾天內出發

美伊核談判可望重啟 美國副總統范斯近日前往瑞士

後勤細節加以色列因素 美伊雙雙延後赴瑞士談判

巴基斯坦：美伊會談6/21瑞士舉行 研商落實協議

相關新聞

美伊若未達最終協議 川普揚言將徵荷莫茲海峽通行費

美國和伊朗簽署終戰備忘錄後，啟動60天的談判期。美國總統川普今天表示，在停火期間的60天內，荷莫茲海峽將免收通行費，60...

多國斡旋 美伊可望重啟談判 川普限期60天

美國總統川普十九日接受國家廣播公司（ＮＢＣ）電訪時說，伊朗有六十天達成協議，否則美國將採取一些「使他們不高興的行動」。但他不認為事情會走到那一步。美國新聞網站Axios十九日也引述一位美國官員報導，中東特使威科夫正前往瑞士，美伊對達成一項潛在伊朗核協議的首輪談判可望在瑞士舉行。

美國想停 內唐亞胡想贏

華盛頓郵報及紐約時報十九日報導，以色列總理內唐亞胡正面臨強大政治壓力而必須持續在黎巴嫩動武。現任與前美國官員說，美國情報單位已向川普政府示警，內唐亞胡恐採取行動，破壞川普推動與伊朗達成持久和平協議的作為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。