美伊若未達最終協議 川普揚言將徵荷莫茲海峽通行費

美國和伊朗簽署終戰備忘錄後，啟動60天的談判期。美國總統川普今天表示，在停火期間的60天內，荷莫茲海峽將免收通行費，60天期滿後也不會徵收通行費，除非是在未能達成最終協議的情況下，該費用將由美國徵收，以作為補償。

美、伊兩國17日簽署終戰備忘錄，為解決伊朗核子問題與達成最終協議鋪路。備忘錄內容包括美國和伊朗承諾最長在60天內（經雙方同意可延長）進行談判並達成最終協議；伊朗將盡最大努力確保商船在60天內免費安全往返於波斯灣（Persian Gulf）與阿曼海（Sea of Oman）。

不過，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天稍早聲稱，由於以色列對黎巴嫩南部發動攻擊，伊朗已再次關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並警告船隻勿靠近這條航道。

美軍隨後否認這項說法，強調這條重要航道仍維持開放，美軍部隊正密切監控局勢，以確保海峽持續暢通。

川普（Donald Trump）今天下午也在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「在停火期間的60天內，荷莫茲海峽將免收通行費。」

他還說，在60天期滿後，也不會徵收任何通行費，除非是在未能完成最終協議的情況下，該費用將由美國徵收，以此作為美方扮演中東各國「守護天使」的服務報酬，用以補償過去、現在及未來的成本花費。

美伊先前簽署的備忘錄僅確保為期60天的荷莫茲海峽免通行費待遇，並未排除未來徵收費用的可能性。

川普之前曾抨擊伊朗意圖針對使用荷莫茲海峽收費，並說「我們希望它開放，希望它免費通行… 那是國際水道」。

美國於2月底聯手以色列對伊朗開戰，伊朗於戰爭初期關閉荷莫茲海峽後，美軍也對伊朗實施封鎖。美伊簽署備忘錄後，美國軍方於18日宣布解除對伊朗港口的海上封鎖。

在中東戰爭爆發前，全球1/5的石油與天然氣都經由荷莫茲海峽運送。