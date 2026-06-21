美軍否認荷莫茲海峽關閉 持續監控確保航道暢通

美國總統川普十九日接受國家廣播公司（ＮＢＣ）電訪時說，伊朗有六十天達成協議，否則美國將採取一些「使他們不高興的行動」。但他不認為事情會走到那一步。美國新聞網站Axios十九日也引述一位美國官員報導，中東特使威科夫正前往瑞士，美伊對達成一項潛在伊朗核協議的首輪談判可望在瑞士舉行。

2026-06-21 00:00