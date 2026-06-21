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美軍否認荷莫茲海峽關閉 持續監控確保航道暢通
伊朗今天稍早宣稱已再次關閉荷莫茲海峽，美軍隨後否認這項說法，強調這條重要航道仍維持開放，美軍部隊也正密切監控局勢，以確保海峽持續暢通。
美軍中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯（TimHawkins）告訴路透社：「伊朗並未掌控荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），海上交通仍持續運作，美軍部隊正監控局勢，以確保航道維持暢通。」
伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天稍早聲稱，由於以色列對黎巴嫩南部發動攻擊，伊朗已再次關閉荷莫茲海峽，並警告船隻勿靠近這條航道。
美伊兩國先前已簽署終戰協議，好為進一步和平談判鋪路，然而伊朗此舉為這項協議的前景再添變數。
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