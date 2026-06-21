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巴基斯坦：美伊會談6/21瑞士舉行 研商落實協議
巴基斯坦表示，美國與伊朗簽署結束中東戰爭的協議後，明天將在瑞士舉行商討如何落實協議的技術層級會談。
法新社報導，巴基斯坦外交部今天發布聲明指出：「作為簽署『伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄』（Islamabad Memorandum of Understanding）後續措施的一環，技術層級會談將於6月21日在瑞士布爾根施托克（Burgenstock）舉行。」
這份聲明提到，巴基斯坦與卡達的調解人員將和美伊代表一同參與會談。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，一位美國官員表示，隨著美伊會談的準備工作展開，副總統范斯（JD Vance）預計今天前往瑞士。目前尚不確定他啟程的具體時間。
范斯今天稍早接受美國福斯新聞頻道（Fox News）訪問時則說，他「預計會在未來幾天內出發」，前往瑞士與伊朗進行會談。
根據伊朗國營媒體，德黑蘭當局談判團隊今天啟程前往瑞士，成員包括國會議長暨首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）、外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）以及中央銀行總裁赫瑪提（Abdolnaser Hemmati）。
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