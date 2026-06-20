伊朗談判團隊啟程赴瑞士 范斯稱未來幾天內出發

美國副總統范斯今天表示，他預計會在未來數天內前往瑞士與伊朗舉行會談，且美方談判代表通報「事情進展順利」。

兩天前才宣布延後訪問瑞士的范斯（JD Vance）接受美國福斯新聞頻道（Fox News）訪問，他說道：「我預計會在未來幾天內出發，但你知道，這始終是一項需要小心處理的協調工作。」

范斯還提到，美方談判代表庫許納（JaredKushner）和魏科夫（Steve Witkoff）已經抵達瑞士，正處理會談的「一些技術層面問題」，並通報「事情進展順利」。

另外，伊朗國營媒體報導，德黑蘭當局談判團隊今天啟程前往瑞士，要商討美伊兩國簽署結束中東戰事協議的執行情況。

伊朗通訊社（IRNA）引述外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）的談話，「伊朗談判代表已經啟程前往瑞士」，他更警告這項協議「岌岌可危」。

伊朗中央軍事指揮部稍早宣布，由於以色列對黎巴嫩南部發動攻擊，伊朗已再次關閉荷莫茲海峽（Straitof Hormuz），並形容以軍襲擊違反了德黑蘭當局與美國達成的協議。