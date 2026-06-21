美伊核談判可望重啟 美國副總統范斯近日前往瑞士

在以色列和黎巴嫩真主黨同意19日起停火後，伊朗外交部表示，正安排未來幾天舉行會談，將派伊朗代表團前往瑞士，尋求與美方會談；美國副總統范斯20日接受福斯新聞訪問時則說，「我預期自己會在接下來幾天內的某個時候啟程（前往瑞士）」。

美國與伊朗敲定初步和平協議後，原定19日在瑞士展開首輪潛在核協議談判，但因以色列與黎巴嫩真主黨之間的戰鬥而延期。

美國總統川普19日接受國家廣播公司（NBC）電訪時說，伊朗有60天達成協議，否則美國將採取一些「使他們不高興的行動」。但他不認為事情會走到那一步。美國新聞網站Axios引述一位美國官員報導，中東特使威科夫正前往瑞士，美伊對達成一項潛在伊朗核協議的首輪談判仍可望在瑞士舉行。

川普告訴NBC，威科夫將先單獨前往瑞士，范斯則會「晚一點再去」。范斯20日告訴福斯新聞，關於以色列，相信我們能維持停火狀態。最終結果如何，將取決於伊朗，「我們將提供機會，以色列在許多方面都是美國的好夥伴」。

儘管以黎停火後，以方仍開轟釀16死，使美伊雙方剛達成的終戰備忘錄岌岌可危，且一度傳出伊朗再度關閉荷莫茲海峽，但范斯告訴福斯新聞，並沒有任何證據表明伊朗仍然關閉荷莫茲海峽，且掃雷需要一些時間。

伊朗半官方的法斯通訊社引述德黑蘭當局外交部發言人說法稱，伊朗代表團將前往瑞士，跟進談判進展並要求對方履行承諾。