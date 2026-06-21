美國想停 內唐亞胡想贏

華盛頓郵報及紐約時報十九日報導，以色列總理內唐亞胡正面臨強大政治壓力而必須持續在黎巴嫩動武。現任與前美國官員說，美國情報單位已向川普政府示警，內唐亞胡恐採取行動，破壞川普推動與伊朗達成持久和平協議的作為。

包括上周流傳的一份情資報告顯示，以色列似乎決心持續在黎巴嫩對付黎巴嫩真主黨，而這將違反美伊剛敲定的初步和平協議核心內容之一，即要求包含黎巴嫩境內的全部戰線一律停火。

一位知悉該報告內容的美國官員透露，面對預定十月舉行的以色列國會大選，內唐亞胡欲向選民展現自己不會下令從黎巴嫩撤軍，並有意升高與真主黨的衝突。而這些舉動均和他接下來的政治前途密切相關。

以色列「第十二頻道」最新民調顯示，過半數的五成九受訪者認為，內唐亞胡應離開政壇且不應再角逐公職；另有三成三支持他、百分之八尚未決定。

該報告也提到，以色列對美國總統川普簽署的美伊初步和平協議、即十四點諒解備忘錄（ＭＯＵ）不滿，理由是條款削弱以色列對伊朗維持最大施壓力道的更廣泛目標。

川普政府官員指稱，該ＭＯＵ並未禁止以色列在被真主黨攻擊後反擊，但和美伊達成協議、重開荷莫茲海峽且避免全球爆發經濟危機相比，內唐亞胡的擔憂顯得次要。一位前美國官員則認為，該報告反映出，以色列視該ＭＯＵ可能限制以軍對真主黨攻擊進行自衛的能力。

該報告指出，在以色列社會眼中，任何停火或從黎巴嫩撤軍，都將被視為內唐亞胡的失敗。即使以色列未藉由轟炸真主黨根據地所在的黎巴嫩貝魯特南郊，使以、真衝突升高，只要以色列拒絕從黎南撤軍，就足以令脆弱的美伊初步和平協議破局。