多國斡旋 美伊可望重啟談判 川普限期60天

美國總統川普十九日接受國家廣播公司（ＮＢＣ）電訪時說，伊朗有六十天達成協議，否則美國將採取一些「使他們不高興的行動」。但他不認為事情會走到那一步。美國新聞網站Axios十九日也引述一位美國官員報導，中東特使威科夫正前往瑞士，美伊對達成一項潛在伊朗核協議的首輪談判可望在瑞士舉行。

川普在上述電訪還說，他預期美國副總統范斯最終仍會前往瑞士談判，而美國中東特使威科夫會先單獨前往。川普還說，他已和以方通話，並要求對方同意停火。范斯廿日接受美國福斯新聞訪問時也說，「我預期自己會在接下來幾天內啟程」，美伊談判可能廿一日舉行。

根據上述Axios報導，川普女婿庫許納已在瑞士。原定十九日在瑞士琉森舉行的美伊談判喊停，尚不清楚新的談判時間是否已確定。

巴基斯坦內政部長納克維廿日抵伊朗東北部的麥什赫德，預計和伊朗內政部長莫梅尼及阿拉奇會談。瑞士外交部廿日說，多國外交官正持續致力維持美伊對話。

根據該Axios報導，一位知情人士說，伊朗外長阿拉奇正計畫廿日去瑞士，但仍可能生變。美伊談判調解方之一的一位消息人士說，阿拉奇十九日對幾位其他國家的外長表明，黎巴嫩與以色列停火對伊朗是一項至關重要的議題，攸關美伊談判的成敗；另一位消息人士也說，在伊方談判代表去瑞士前，德黑蘭強調，想先看到黎以停火。

美國國務院十九日宣布，以黎將自廿三至廿五日在華府重啟談判。黎巴嫩官媒廿日報導，以軍十九日徹夜對黎南納巴蒂葉地區及其郊區發動空襲和無人機攻擊，直到廿日一早。

黎巴嫩民防總局同日說，已造成十六人喪生、十二人受傷；以軍對黎東貝卡山谷的轟炸也導致一人喪生。一位以軍官員同日對法新社說，真主黨對黎南以軍發射逾五十個拋射體。

伊朗哈塔姆安比亞中央總部廿日揚言，鑒於以色列攻擊黎巴嫩，荷莫茲海峽將被關閉。