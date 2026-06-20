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沒談好？伊朗軍方稱關閉荷莫茲海峽 伊朗外交部卻說很快赴瑞士談判

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為20日在阿曼北部哈薩伯近海的荷莫茲海峽情況。新華社
圖為20日在阿曼北部哈薩伯近海的荷莫茲海峽情況。新華社

伊朗哈塔姆安比亞中央總部20日宣稱，鑒於以色列仍持續攻擊黎巴嫩，荷莫茲海峽將再關閉。該單位負責協調規畫伊朗武裝部隊的軍事行動。但伊朗半官方的法斯通訊社同日報導，伊朗外交部發言人表示，伊方談判團隊很快會去瑞士美國談判。

該發言人還表示，伊方談判團隊會跟進、確認與要求對方（即美方）履行承諾。

官媒伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）20日報導，鑒於美國信用不佳且明顯違反承諾，即未能履行17日（代表美伊初步和平協議）的14點諒解備忘錄（MOU）第1條，以及（以色列）猶太復國主義者政權仍持續且不斷在黎南違反停火，伊朗哈塔姆安比亞中央總部特此宣布，對船舶的通行，荷莫茲海峽將被關閉，「這是對敵人背信棄義行為所做的第1步回應」。

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