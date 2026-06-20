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瑞士稱持續提供美伊會談場地 婉拒透露與會者身分
瑞士外交部今天表示，瑞士持續在布爾根施托克（Bürgenstock）山區度假勝地提供一個「隱密且可靠的環境」，以利美國與伊朗雙方就落實諒解備忘錄展開討論。
瑞士外交部在聲明中補充表示，基於保密原則，將不會透露有關與會者和會談內容等進一步細節。
美國副總統范斯（JD Vance）稍早取消了原定於19日前往瑞士參加美伊談判的計畫。
美國新聞網站Axios昨天引述美國官員說法報導，美國總統川普（Donald Trump）特使魏科夫（Steve Witkoff）正前往瑞士，準備與伊朗展開潛在核協議的首輪談判。
美國總統川普於17日簽署美伊諒解備忘錄，雙方將重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）並展開為期60天後續談判，為解決伊朗核子問題及達成最終協議鋪路，德黑蘭當局也以數位方式簽署這項備忘錄。
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