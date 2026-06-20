以色列與真主黨同意停火後 以軍續轟黎巴嫩釀16死

美國宣布以色列與黎巴嫩政軍組織真主黨（Hezbollah）同意19日起停火後，以軍今天續轟黎巴嫩南部釀16死，使美伊雙方剛達成的終戰備忘錄岌岌可危。真主黨稱保留回應的權利。

法新社報導，以色列與真主黨同意停火的隔天，黎巴嫩民防機構表示，以軍今天持續空襲黎巴嫩南部地區納巴蒂葉（Nabatieh），造成16人喪生。

該部門在聲明中表示，民防人員已將「16名死者和12名傷者」送往醫院，並補充說民防人員「自清晨起」持續在納巴蒂葉工作，以因應「鎖定該區域持續發動的攻擊」。

以色列軍方表示，空襲黎巴嫩南部的真主黨目標，主要是對真主黨夜間發射拋射物做出回應。

一名以色列軍官說：「真主黨恐怖組織夜間向駐紮黎巴嫩南部的以色列部隊發射50多枚拋射物。以色列國防軍（IDF）緊接著持續空襲黎巴嫩南部的真主黨恐怖份子目標。」

美國官員宣布以色列與真主黨19日起停火後，真主黨迄未正式承認對以色列或黎巴嫩境內以軍部隊發動任何攻擊。