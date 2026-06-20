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大就是好！川普版「空軍一號」亮相 金光閃閃內裝首度向媒體曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這架VC-25B「Bridge」專機由卡達贈送的波音747-8客機改裝而成，19日停放在馬里蘭州安德魯斯聯合基地，未來將作為臨時空軍一號使用。路透
這架VC-25B「Bridge」專機由卡達贈送的波音747-8客機改裝而成，19日停放在馬里蘭州安德魯斯聯合基地，未來將作為臨時空軍一號使用。路透

美國總統川普19日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）公開展示一架重新整修的「空軍一號」總統專機，強調機身更大、內裝豪華，並採用更新後的塗裝。這架飛機預計在波音公司延宕交付兩架VC-25B新一代總統專機期間，作為臨時的「空軍一號」服役。

福斯新聞報導，這架波音747-8i客機由卡達政府捐贈並改裝供總統使用，目前美國空軍正進行最後準備作業。川普在空軍高層及官兵陪同下表示，新飛機最明顯的特色就是尺寸，「最大的不同就是大小，幾乎大了一倍」。

隨後，媒體獲安排簡短參觀機艙。機內採用木質飾板、金色調裝飾及米金色座椅，寬敞的客艙、大型電視螢幕和拋光金屬裝潢，營造出高級豪華氛圍。此外，機身前段設有一間配有休閒沙發座椅的私人套房，會議室內則設有大型會議桌，牆上懸掛描繪華盛頓紀念碑與倒影池（Reflecting Pool）的畫作，電視螢幕周圍並設有裝飾書櫃。

機身後段的媒體專區橫跨整個機身寬度，共設有24個座位，分布於三個區域。每個座位均配備獨立娛樂螢幕，整體空間明顯比現役空軍一號機隊的媒體區更為寬敞。整架飛機則採用川普偏好的紅、白、深藍配色，取代甘迺迪政府以來沿用至今的淺藍與白色塗裝。美國空軍今年稍早已證實，這套新塗裝將成為總統及行政專機機隊的標準配色，包括仍在研發中的VC-25B機隊。

美國空軍表示，這架飛機很快將開始執行驗收飛行（commissioning flights），也就是投入正式服役前的最後測試階段。空軍部長梅因克（Troy Meink）表示，空軍自計畫啟動以來便逐項檢視相關需求，以在維持總統專機任務標準的同時加快交付進度。

川普表示，他之所以爭取取得這架飛機，是因為不滿波音總統專機汰換計畫延宕，也認為現役機隊過於老舊。他透露曾向卡達國王提出，希望使用這架飛行時數不多的747客機，也稱讚飛機內裝工藝，形容其為「被認為是全世界最豪華的飛機」。

美國總統川普19日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地參觀由卡達贈送、將作為臨時空軍一號使用的VC-25B飛機。路透
美國總統川普19日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地參觀由卡達贈送、將作為臨時空軍一號使用的VC-25B飛機。路透

以色列 伊朗 美國 川普 空軍 卡達

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