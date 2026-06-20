談判絆腳石？美情報警告川普 內唐亞胡為自己選舉恐搞破壞

華盛頓郵報19日獨家報導，以色列總理內唐亞胡正面臨強大政治壓力，必須持續在黎巴嫩動武。現任與前任美國官員透露，美國情報機構已向川普政府示警，內唐亞胡可能採取行動，破壞川普推動與伊朗達成持久和平協議的努力。

官員表示，包括本周流傳的一份情報報告在內的情資顯示，以色列似乎決心持續在黎巴嫩對付真主黨。此舉將違反美國與伊朗剛敲定的初步和平協議核心內容之一，也就是要求黎巴嫩境內停止敵對行動。

這項分析出爐之際，正值美國與以色列緊張關係升高。華府官員近來公開警告特拉維夫，不要對真主黨發動可能破壞川普協議的攻擊。一名熟悉報告內容的美國官員表示，最新情報報告認定，面對今秋大選，內唐亞胡要向國內選民展現不會從黎巴嫩撤軍，並有意升高與真主黨的衝突，這些都與他的政治前途密切相關。

現任與前任官員表示，這份報告也描述以色列對川普簽署的美伊初步和平協議不滿，認為內含條款削弱特拉維夫對德黑蘭維持最大施壓的更廣泛目標。

川普政府官員堅稱，該協議並未禁止以色列在遭真主黨攻擊後進行反擊，而與完成協議、重開荷莫茲海峽並避免全球經濟危機相比，內唐亞胡的擔憂顯得次要。一名前官員則表示，該報告反映出以色列認為，美伊協議可能限制以軍對真主黨進行自衛的能力。

現任官員透露，報告指出，在以色列社會眼中，任何停火或自黎巴嫩撤軍，都將被視為內唐亞胡的失敗。另一名官員提出獨立分析指出，即使以色列不透過轟炸真主黨大本營所在的貝魯特南郊來升高衝突，只要拒絕撤出黎巴嫩南部，就足以讓脆弱的美伊協議破局。

該官員表示：「繼續占領黎巴嫩部分領土將釀成災難。若以色列不全面撤軍，以軍與真主黨幾乎必然恢復敵對行動。」