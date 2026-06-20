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黎巴嫩要求全面停火再談和平 美推動以黎新一輪談判
在以色列與真主黨衝突持續之際，黎巴嫩總統奧恩今天向美國國務卿盧比歐表示，全面停火是推動與以色列談判的關鍵；美國則宣布下週在華府重啟談判，並強調解除真主黨武裝、恢復黎巴嫩政府對全境控制，是邁向持久和平的重要一步。
法新社報導，黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）今天與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話時表示，必須先實現全面停火，才能推動與以色列的談判取得進展。
美國國務院宣布，相關談判將於6月23日至25日在華府恢復舉行。
美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）在聲明中指出，這次會談將提供「朝持久和平取得進展」的機會。
他說：「雙方討論了預定於6月23日至25日在華府舉行新一輪談判，屆時兩國政府將朝持久和平邁進…國務卿重申解除真主黨（Hezbollah）武裝的必要性，並重新建立黎巴嫩政府對整個國土的控制。」
黎巴嫩總統府表示，奧恩感謝美國對黎巴嫩的支持，但強調「必須全面停火，停止以色列對黎巴嫩領土的攻擊，黎巴嫩認為這是推進下週在華府舉行黎巴嫩、美國與以色列談判的基礎」。
以色列駐美大使萊特爾（Yechiel Leiter）在社群平台X發文指出，以色列支持立即在黎巴嫩停火，但前提是真主黨必須遵守協議並停止敵對行動。
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