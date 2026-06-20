以黎停火協議難落實 黎巴嫩47死97傷、以軍4人喪生

黎巴嫩今天再度爆發激烈衝突，當局表示以色列空襲造成47人死亡，以色列則宣布4名士兵喪生。儘管美國官員透露以色列與真主黨已同意停火，但雙方交火未見緩和，成為美伊促成中東停戰協議以來最嚴重的一波衝突。

法新社報導，這波衝突是美國與伊朗達成協議、試圖終止更廣泛中東戰爭以來最嚴重的一次。這項協議原本預期能暫停以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）之間的戰鬥。

黎巴嫩官方的國家通訊社（NNA）報導，以色列今天再次空襲黎巴嫩南部的傑辛（Jezzine）地區。在此之前，一名美國官員才表示以色列與真主黨已同意停火。

NNA記者指出，在泰爾（Tyre）地區上空發現無人機活動，法新社記者則聽到黎南納巴蒂葉（Nabatieh）持續傳出砲擊聲。

這名要求匿名的美國官員表示，停火協議是在美國與卡達斡旋下達成，相關談判涉及以色列與伊朗。隨後，一名波斯灣地區外交官證實，停火協議是由卡達、美國與伊朗共同促成。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室未回應法新社關於停火消息的查證請求。

以色列軍方發言人德弗林（Effie Defrin）准將表示：「所有關於協議的事項都屬於政治層級的決定…我們將繼續依照指示行動。」

以色列軍方指出，自午夜以來已對黎巴嫩發動「超過150次打擊行動」。

黎巴嫩衛生部表示，以色列空襲與砲擊造成至少47人死亡，包括7名婦女與2名兒童，另有97人受傷。

另一方面，獲伊朗支持的真主黨表示，他們正在納巴蒂葉周邊攻擊以色列部隊。

法新社電視畫面顯示，數百輛汽車擠滿黎巴嫩錫登（Sidon）市區道路，民眾試圖逃離黎南地區。

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）指出，以色列最新一輪攻擊「構成危險的升級」；美國總統川普在內的美國官員，近來也對以色列在黎巴嫩的軍事行動表達不滿。

然而，尼坦雅胡今天表示，以色列軍隊將「在必要時」繼續駐紮在黎巴嫩南部。