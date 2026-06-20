美伊赴瑞士談判臨時喊卡 美副總統范斯延後行程

美國與伊朗兩國領導人才於17日分別簽署諒解備忘錄（MOU），但白宮隔日表示，美國副總統范斯已延後預定18日啟程飛往瑞士、與伊朗洽談執行備忘錄的行程，美伊停火似又出現變數。

彭博資訊報導，知情人士透露，以色列17日連夜攻擊黎巴嫩南部80多個真主黨目標，是范斯延後瑞士行的主因。根據路透19日報導，以色列和真主黨同意從當地時間19日下午4時起開始停火。

美伊停火協議萌生新變數

伊朗稱，將採取一切必要措施保護盟友，稱黎巴嫩停火是美伊MOU的重要部分，並指美國應該對以色列在黎巴嫩的行為負責。

川普19日在Truth Social貼文說，「我們不是因為走投無路才坐下來談判，是伊朗主動來談的」，他又寫道「他們完了！接下來這60天我們就走著瞧，他們拿不到錢，一毛也沒有。」

彭博資訊19日引述伊朗波斯灣海峽管理局官網文件報導，伊朗表示，船舶通過荷莫茲海峽時，需取得伊朗方面的許可，船隻須購買由德黑蘭方面提供的保險。這實際上為未來實施通行費鋪了路。

根據這份文件，通過荷莫茲海峽的船隻必須持有強制性保險單，目前該保險免費提供，但未來可能會收費。另外，船舶必須按照管理局指定的航線航行。這一要求似乎與西方海軍組織18日稍晚發布的指導意見相左，後者建議船舶儘量貼近阿曼海岸航行。

根據美伊簽署的諒解備忘錄，在接下來60天內，船舶可免費通行。

白宮發言人在美東時間18日深夜發表聲明說，范斯和美國代表團一直都準備動身，商談執行協議的計畫，「但這些協商的後勤一直都不簡單、也不可預測」。

伊朗已表示，在雙方延長停火至少60天後，準備展開技術談判，但半官方的塔尼斯姆通訊社18日指出，伊朗談判代表團需要先看到美國執行臨時協議的跡象，才會啟動下一輪和平會談，也未證實伊朗代表團是否會前往日內瓦。

白宮官員表示，可能在瑞士日內瓦舉行美伊協議的正式簽署儀式，但伊朗外交部表達懷疑，認為在雙方總統簽署協議後，舉行儀式為非必要之舉。這項歧見也增添能否達成長久停火的不確定性。

美伊將在下一輪談判試圖針對伊朗核子計畫、及如何稀釋或摧毀伊朗高濃縮鈾的分歧，達成共識，但許多專家都認為，60天不足以敲定如此複雜又技術性的問題。但美伊雙方的協議明定，經雙方同意後，可再延長停火期。

伊朗最高領袖穆吉塔巴已暗示，關於核子計畫的談判將不容易，「如果美方想要求太多，我們不會接受」。