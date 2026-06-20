解除封鎖 美仍部署軍艦 確保MOU

負責中東戰事的美國中央司令部十八日在社媒Ｘ發文宣布，美軍已經解除對進出伊朗各港口及沿海地區的海上交通封鎖。瑞士外交部十九日則證實，美伊同日在瑞士舉行的談判取消。

但該司令部仍強調，美國海軍船艦將留在這附近，以確保美伊簽署、代表雙方初步和平協議的諒解備忘錄（ＭＯＵ）獲遵守、遵從且完全有效。

美國副總統范斯十八日也在白宮新聞簡報會說，作為該ＭＯＵ的一環，美國海軍已解除對伊朗各港口的封鎖，允許逾十二艘船舶通過；自二月底開戰以來最大量的石油，現正通過荷莫茲海峽。美聯社十八日報導，美國海軍目前在伊朗外海部署逾十二艘船艦，包括兩艘航空母艦。

根據該ＭＯＵ，美伊承諾最長在六十天內進行談判，並達成最終協議。范斯在上述簡報會指稱，這六十天談判期就自十八日起算。美國總統川普十九日也在自創社媒真實社群寫道，美國「將堅持六十天，伊朗一分錢也拿不到」。

華爾街日報等多家美媒十七日報導，美伊十九日在瑞士琉森將不再舉行簽署該ＭＯＵ的儀式，自十九至廿一日直接對伊朗核計畫展開談判。

但白宮十八日晚間聲明，由於此一技術層級談判計畫的後勤安排既複雜且難以預測，且細節尚未敲定，美國副總統范斯當晚不會飛往瑞士；但美方代表團已做好準備，將等最佳時機前往談判地點。

與黎巴嫩真主黨和伊朗關係密切的黎巴嫩馬雅丁電視台引述知情人士報導，鑒於美伊十七日簽署該ＭＯＵ後，以色列仍持續攻擊黎南，因此伊方代表團已延後前往瑞士的行程，伊方代表團原本正準備啟程，但臨時決定喊卡。

巴基斯坦副總理兼外長達爾十九日則說，原定在瑞士舉行的伊美新一輪談判，因「伊斯蘭教曆一月」而延後。

以色列與真主黨間的衝突，咸被視為當前中東情勢的最大變數之一。范斯在上述簡報會直言以色列「該醒醒了」，「川普是此時此刻全球唯一同情以色列的國家領袖」；范斯並提醒以色列別對真主黨進一步發動攻擊。

然而，以色列總理內唐亞胡十八日聲明，「為了報復四名以軍軍人死於一個真主黨安裝的爆炸裝置」，真主黨將為此付出很高代價，他下令以軍攻擊真主黨。以軍十九日表示，徹夜密集空襲黎南逾一五○個真主黨目標，共擊殺數十名真主黨成員。

路透同日引述黎巴嫩衛生報的初步統計報導，上述空襲行動已導致四十七人喪生，且預料傷亡人數將攀升。所幸以色列及真主黨已同意自同日下午四時起停火。路透引述一位美國高官報導，停火是美國和卡達談判人員在伊朗協助下促成。

另外，美國新聞網站Axios節目「Axios秀」十八日播出川普專訪。他又一次聲稱，美國已在軍事上「擊潰」伊朗，該ＭＯＵ「等於就是（伊朗）無條件投降」；他可以再打伊朗兩、三周，但荷莫茲海峽也不會因此開放。