波灣外交官證實 美伊卡達斡旋下以色列真主黨同意停火

1名波斯灣地區外交官證實，在卡達、美國和伊朗斡旋下，以色列和黎巴嫩武裝組織真主黨達成停火協議。雙方才剛爆發致命交火，令美伊兩國簽署和平協議的計畫立刻受威脅。

這位要求匿名的外交官告訴法新社：「真主黨（Hezbollah）和以色列已在卡達、美國及伊朗斡旋下達成協議，雙方同意停止敵對行動。」停火預計在當地時間今天下午生效。

另一方面，儘管美國和伊朗談成和平協議後，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）恢復開放，但伊朗海事當局今天表示，所有欲通過這道海峽的船隻，須「在48小時前預先」提出申請。

伊朗的波斯灣海峽管理局（Persian Gulf StraitAuthority）在社群媒體平台X發文表示：「為避免進出荷莫茲海峽的交通受到拖延，務必要在抵達海峽區域前至少48小時遞交通行申請，並附上所有必備資料。」