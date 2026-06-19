聽新聞
0:00 / 0:00

波灣外交官證實 美伊卡達斡旋下以色列真主黨同意停火

中央社／ 杜拜/德黑蘭19日綜合外電報導

1名波斯灣地區外交官證實，在卡達、美國伊朗斡旋下，以色列和黎巴嫩武裝組織真主黨達成停火協議。雙方才剛爆發致命交火，令美伊兩國簽署和平協議的計畫立刻受威脅。

這位要求匿名的外交官告訴法新社：「真主黨（Hezbollah）和以色列已在卡達、美國及伊朗斡旋下達成協議，雙方同意停止敵對行動。」停火預計在當地時間今天下午生效。

另一方面，儘管美國和伊朗談成和平協議後，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）恢復開放，但伊朗海事當局今天表示，所有欲通過這道海峽的船隻，須「在48小時前預先」提出申請。

伊朗的波斯灣海峽管理局（Persian Gulf StraitAuthority）在社群媒體平台X發文表示：「為避免進出荷莫茲海峽的交通受到拖延，務必要在抵達海峽區域前至少48小時遞交通行申請，並附上所有必備資料。」

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

美官員：以色列與真主黨同意自6/19起停火

美伊協議還有變數？伊朗堅持以色列撤出黎巴嫩

G7領袖歡迎美伊協議 要求「立即在黎巴嫩停火」

飛彈不談、代理人不談！伊朗收穫不少 美伊初步和平協議7大關鍵一次看

相關新聞

以色列空襲黎巴嫩南部真主黨目標 至少釀16死

儘管中東和平協議涵蓋黎巴嫩，但以色列軍方今天表示，已對黎巴嫩南部多個地區的真主黨目標發動空襲。黎巴嫩國家通訊社（NNA）...

終於表態！伊朗最高領袖批准協議 專家看玄機：可隨時甩鍋

伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）18日發布談話表示，伊朗官員「出於同情與善意」，為達成美伊初步和平協議付出大量努力；他並稱，美國總統川普則是「出於絕望」，為促成協議動用了各種施壓手段。

黎巴嫩總統譴責以色列空襲 稱破壞一切停火努力

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）今天譴責以色列對黎巴嫩進行的最新打擊，稱這些「殺戮和破壞構成危險的局勢升級」，阻...

為何而戰 BBC：美以開戰目標全落空

美伊已簽代表初步和平協議的諒解備忘錄（ＭＯＵ），美以伊戰爭暫告一段落。英國廣播公司（ＢＢＣ）十八日分析，目前結果和美國及以色列發動戰爭預設目標相差甚遠，引發究竟所為何來的質疑。

解除封鎖 美仍部署軍艦 確保MOU

負責中東戰事的美國中央司令部十八日在社媒Ｘ發文宣布，美軍已經解除對進出伊朗各港口及沿海地區的海上交通封鎖。瑞士外交部十九日則證實，美伊同日在瑞士舉行的談判取消。

美伊簽署協議 荷莫茲海峽船隻通行量創4月中以來新高

根據海事情報公司AXSMarine今天公布的數據，昨天共有25艘商船通過重新開放的荷莫茲海峽，單日通行量創下4月中旬以來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。