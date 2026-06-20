美伊MOU生效…荷莫茲放行千萬桶石油 花旗預估油價下行

彭博資訊報導，在美伊備忘錄生效、荷莫茲海峽重啟後，19日有載運近1,000萬桶石油的船舶，出現在荷莫茲海峽外，或正通過荷莫茲海峽，包括美伊開戰以來首見的沙烏地阿拉伯油輪。美國副總統范斯19日說，前一天深夜已有1,250萬桶石油通過荷莫茲海峽。在戰前，荷莫茲海峽承運每日約2,000萬桶的石油與石油產品。

高盛預期，中東波灣出口將在7月底前回到戰前水準的常態，原油產量將在10月前復甦。

荷莫茲海峽恢復正常的五大阻礙

美銀則表示，若荷莫茲海峽全面恢復通航，布蘭特原油下半年多數時間可能維持在每桶70-80美元區間，全年均價可能為每桶82美元，低於先前的預測的93美元。

花旗也預估，國際油價未來6-12個月內將呈下行趨勢，到明年第1季時降至每桶60-65美元。

目前阿布達比國家石油公司已告知客戶，能恢復在該國波斯灣內的港口裝運原油。科威特石油公司在戰時發布的所有不可抗力，都即刻解除。分析師預期，美伊協議將釋出超過850萬桶滯留在中東的原油到國際市場，同時暫時解除對伊朗石油的制裁，將擴增供應量。

彭博彙整的Vortexa數據顯示，來自波灣產油國的未受制裁石油（不計伊朗），已裝載於40艘超大型油輪（VLCC），若計入較小的油輪，載運的石油數量更多。其中約21艘超級油輪預定前往亞洲，包括五艘到中國大陸，五艘到馬來西亞與新加坡外海的轉運重鎮。

不過，荷莫茲海峽航運要全面恢復仍需要時間，若過程要平順，必須要全部安排到位，包括船舶航行到正確地點、油井重啟、基礎設施修復、掃雷協議順利運作，一些船東也可能仍對荷莫茲海峽與波灣保持審慎態度。

D/S Norden執行長林德柏表示，大家都想讓船出去，但「不一定要是第一個」，「航運恢復將能建立信心，但信心很脆弱，只要一點小事就會再度消失」。

RBC資本市場公司指出，荷莫茲海峽航運恢復的情況將類似紅海，只會緩慢復甦，遑論前景還有諸多挑戰，包括伊朗可能祭出的營運管理與收費、水雷、飛彈和無人機威脅。