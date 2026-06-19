黎巴嫩總統譴責以色列空襲 稱破壞一切停火努力

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）今天譴責以色列對黎巴嫩進行的最新打擊，稱這些「殺戮和破壞構成危險的局勢升級」，阻礙中東停火。

法新社報導，以色列軍方今天稍早發布聲明證實，昨天深夜起對黎巴嫩南部多個地區的真主黨（Hezbollah）恐怖分子及其設施發動攻擊。

這場對黎巴嫩南部和東部的打擊行動，已造成至少18人死亡。

黎巴嫩總統府在聲明中說：「這實際上攻擊的是，目前為了達成停火及結束戰爭，而持續進行的一切努力。」

美聯社報導，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）拒絕從黎巴嫩撤軍，說以軍將留在當地，直到徹底消滅真主黨的威脅為止。