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美媒：戰爭部盼追加800億美元 用於伊朗戰事等開支

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

華爾街日報今天指出，美國戰爭部將請求國會批准大約800億美元的經費，用於伊朗戰事及其他開支。

華爾街日報（The Wall Street Journal）引述知情人士的說法報導，美國戰爭部副部長費恩柏格（StephenFeinberg）本週已經向國會議員告知前述請求。

報導寫道，美國戰爭部的首長們表示，除非國會通過新的戰時開支法案，否則未來幾個月將面臨軍費短缺風險。

一旦經費短缺，軍方可能需要削減在美國與墨西哥邊境的訓練和部署，而這是美國總統川普（DonaldTrump）打擊移民政策之一環。

美國戰爭部上個月聲稱，伊朗戰事相關成本已攀升到將近290億美元，但民主黨和其他批評人士認為，包括德黑蘭當局造成的損失在內，實際成本可能遠高於這項數據。

華爾街日報還提到，如果獲得批准，這筆800億美元的其中一部分將用在彈藥、人員薪資及船艦運作。

美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，引發席捲中東地區的戰火，且讓荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）航運受阻。

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