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伊朗議長放話與美談判仍堅守紅線 警告勿得寸進尺
伊朗國會議長暨首席談判代表卡利巴夫今天表示，與美國的談判仍受到德黑蘭當局劃定的「紅線」所限制。
法新社報導，卡利巴夫（Mohammad BagherGhalibaf）在伊朗通訊社（IRNA）發布的談話中說：「正如我們過去談判中所展現的那樣，我們將堅定不移地堅守既定條件與紅線，並努力維護伊朗的民族利益。」
他警告：「如果敵人得寸進尺，我們已經證明，我們的手指始終扣在扳機上，將毫不猶豫地對敵人展開強烈反擊。」
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