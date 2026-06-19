以色列空襲黎巴嫩南部真主黨目標 至少釀16死

儘管中東和平協議涵蓋黎巴嫩，但以色列軍方今天表示，已對黎巴嫩南部多個地區的真主黨目標發動空襲。黎巴嫩國家通訊社（NNA）報導，這起空襲造成至少16人死亡。

綜合美聯社與法新社報導，以色列軍方發布聲明表示：「夜間，軍方對黎巴嫩南部多個地區的真主黨（Hezbollah）恐怖分子及其設施發動攻擊，目前空襲仍在持續。」黎巴嫩真主黨則通報說，當地戰火激烈。

以色列目前正與伊朗支持的真主黨在黎巴嫩交戰，恐破壞美國與伊朗新簽署的諒解備忘錄。這項備忘錄要求各方立即停止「所有戰線上的軍事行動，包括黎巴嫩在內」，並致力確保黎巴嫩「領土完整與主權」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）將於今年底面對選舉，他拒絕撤軍，並稱以軍將留在黎巴嫩，直到徹底消滅真主黨的威脅。

值此之際，原定在瑞士舉行的美伊會談已被推遲。雙方原本希望透過談判，為中東戰爭尋求永久性的解決方案。