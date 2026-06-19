美國與伊朗和談走向不明朗 范斯暫緩前往瑞士

白宮今天晚間證實，美國副總統范斯（JD Vance）取消了原定6月19日前往瑞士參加下一輪美伊談判的計畫，這凸顯華府與伊朗談判的時間和後勤安排仍存在諸多不確定性。

美國福斯新聞頻道（Fox News）報導，白宮發言人表示：「正如副總統在記者會所說，即將舉行的技術層級會談之計畫尚未敲定，美方代表團已做好準備，一旦時機允許就可啟程。」

白宮發言人指出：「但這些談判的後勤安排從來都不是簡單或可預測。截至目前而言，副總統今晚不會啟程。」

發言人還提到：「一旦有關於下一步的具體更新消息，我們將告知大家。我們期待盡快展開技術層級會談。」

美國總統川普（Donald Trump）於昨天簽署美伊諒解備忘錄，雙方將重新開放荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）並展開60天後續談判，為解決伊朗核子問題與達成最終協議鋪路，德黑蘭當局也以數位方式簽署。

瑞士外交部已經發布聲明，原定6月19日在該國布爾根施托克（Burgenstock）山區度假勝地舉行的美國與伊朗會談將不會登場。