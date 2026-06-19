荷莫茲海峽解封 滯留波斯灣日本船隻開始通過

根據船舶追蹤平台MarineTraffic，隨著荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）長達3個半月的封鎖狀態解除，日本相關船隻已開始駛離波斯灣並航經該海峽。

日本「讀賣新聞」報導，美伊兩國17日簽署14點備忘錄後，預計原本滯留在波斯灣的大量船隻將開始通過荷莫茲海峽。

報導引述MarineTraffic資料指出，1艘目的地為日本鹿兒島市喜入地區的沙烏地阿拉伯籍油輪18日在荷莫茲海峽東側的阿曼灣重新開啟並發送定位資訊。該船4月中旬就在波斯灣內關閉定位，推測是在通過海峽、航行出灣後才重新開啟。

另外，原本停泊在阿拉伯聯合大公國外海、由日本企業營運的油輪TENZAN號，也已開始朝荷莫茲海峽前進，並於18日晚間駛入海峽。報導引述日本政府相關人士說法稱，船上有日籍船員。

日本國土交通省等單位表示，截至18日，滯留在波斯灣的日本相關船隻共有38艘，共約900人受困。內閣官房長官木原稔今天上午在記者會上表示：「為了讓所有船隻儘快通過荷莫茲海峽，我們將繼續傾注一切外交努力。」