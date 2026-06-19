聽新聞
0:00 / 0:00
荷莫茲海峽解封 滯留波斯灣日本船隻開始通過
根據船舶追蹤平台MarineTraffic，隨著荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）長達3個半月的封鎖狀態解除，日本相關船隻已開始駛離波斯灣並航經該海峽。
日本「讀賣新聞」報導，美伊兩國17日簽署14點備忘錄後，預計原本滯留在波斯灣的大量船隻將開始通過荷莫茲海峽。
報導引述MarineTraffic資料指出，1艘目的地為日本鹿兒島市喜入地區的沙烏地阿拉伯籍油輪18日在荷莫茲海峽東側的阿曼灣重新開啟並發送定位資訊。該船4月中旬就在波斯灣內關閉定位，推測是在通過海峽、航行出灣後才重新開啟。
另外，原本停泊在阿拉伯聯合大公國外海、由日本企業營運的油輪TENZAN號，也已開始朝荷莫茲海峽前進，並於18日晚間駛入海峽。報導引述日本政府相關人士說法稱，船上有日籍船員。
日本國土交通省等單位表示，截至18日，滯留在波斯灣的日本相關船隻共有38艘，共約900人受困。內閣官房長官木原稔今天上午在記者會上表示：「為了讓所有船隻儘快通過荷莫茲海峽，我們將繼續傾注一切外交努力。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。