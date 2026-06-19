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川普稱備忘錄等同伊朗無條件投降 自認權力未受限

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國總統川普接受Axios新聞網訪問時表示，他不覺得有從伊朗戰爭學得教訓，自己的權力未受侷限，還說與伊朗達成的備忘錄等同於德黑蘭的「無條件投降」。

美國與伊朗17日簽署14點備忘錄，讓長達3個半月導致荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）關閉、重創全球能源市場的這場戰事告一段落。雙方在備忘錄允諾將重新開放荷莫茲海峽並展開60天後續談判，為解決伊朗核子問題與達成最終協議鋪路。

川普在美國當地時間17日晚間接受The Axios Show訪問時向主持人卡布托（Marc Caputo）坦言，之所以促成美伊簽署備忘錄，是為避免衝突引發全球經濟大蕭條。

儘管如此，Axios認為川普依然未因這場戰爭懂得謙遜。當問到他從這場戰爭學到何種關於自身權力節制時，川普回答「沒有任何節制」。

他說：「我還沒學到那種教訓。我知道會有限制存在，但（對我而言）就是沒有任何節制。」

這項備忘錄招致部分美國國會議員批評，認為川普對伊朗不夠強硬。批評者指出，這份備忘錄內的條款遠未達川普在戰爭開始時宣布所欲達成的目標。

參議院少數黨領袖、民主黨聯邦參議員舒默（Chuck Schumer）認為，川普在談判表現得非常糟，美國如今的處境比戰爭前更差。

舒默說：「這將被視為美國史上最大災難之一，而原因就在於川普發動這場戰爭。」

然而川普直球反擊批評聲浪，表示說他對德黑蘭太過軟弱者，不是嫉妒他的壞蛋就是蠢貨。

川普說：「我們在軍事上徹底擊敗了他們。這份備忘錄等於就是（對方）無條件投降。」

川普認為，這場戰爭其實充分展現美國軍事實力，「還有誰能做到像這樣的封鎖？我實施了一場海上封鎖，沒有一艘船能通過。有些船試圖闖關，但都持續不了多久。」

被問到為何沒有對伊朗採取更強硬措施時，川普顯露出不悅，說「如果我要變得更強硬，唯一方法就是再進去打個兩、三星期，繼續把他們炸個天翻地覆，對吧？但那又能怎樣？荷莫茲海峽也不會就這樣打通。」

川普說：「我們會好幾個月缺乏石油。只要還在投炸彈，當地就會自動關閉。這種事足以引發世界性的經濟大蕭條。」

伊朗 川普 伊朗戰爭 以色列 美國

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