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瑞士證實美伊談判喊卡！范斯取消行程 傳與黎巴嫩停火生變有關

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美伊19日會談喊卡 瑞士證實取消

中央社／ 班加羅爾19日綜合外電報導

根據瑞士外交部聲明，原定今天在瑞士布爾根施托克（Burgenstock）山區度假勝地舉行的美國伊朗會談將不會登場。

路透社報導，白宮發言人昨夜以後勤安排困難為由表示，美國副總統范斯（JD Vance）取消原定今天在瑞士與伊朗談判代表會談的行程。

美聯社報導，白宮在聲明中表示，一些技術層級會談計畫的具體細節尚未敲定，但強調美方代表團已做好準備，將待最佳時機啟程前往會談地點。

美國總統川普在法國出席七大工業國集團（G7）峰會期間於17日簽署美伊諒解備忘錄，雙方將重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）並展開60天後續談判，為解決伊朗核子問題與達成最終協議鋪路；與此同時伊朗總統也以數位方式完成簽署。

消息人士指出，伊朗代表團原本正準備啟程參加60天談判程序的首輪會談，但臨時決定喊卡。

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