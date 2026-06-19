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講出華府心聲？范斯嗆以色列：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國副總統范斯18日在白宮布雷迪新聞發布室舉行記者會。美聯社
美國副總統范斯18日在白宮布雷迪新聞發布室舉行記者會。美聯社

美國副總統范斯持續為美國與伊朗的初步和平協議辯護，根據紐約時報18日刊出的專訪，他將矛頭指向近來持續施壓華府、主張延續戰事的以色列高層。

半島電視台報導，范斯特別點名批評協議的以色列極右翼財政部長史莫特里赫（Bezalel Smotrich）與國安部長本格維（Itamar Ben-Gvir）等人。他說：「我想我的回應是：你們的具體方案到底是什麼？你們是一個人口只有900萬的國家，不能靠殺戮解決每一個國家安全問題。」

他呼籲以色列讓談判持續進行，並表示以方應該「給美國一些肯定」，因為美國長期以來一直是以色列政府的重要夥伴。

另外，范斯接受Podcast節目「The Diary Of A CEO」訪問時也表示，他認為以色列社會內部「可能有人希望把伊朗變成另一個利比亞」，也就是一個擁有9000萬人口的失敗國家，但不確定內唐亞胡是否抱持同樣想法。他並強調，如果伊朗最終變成一個「波斯版利比亞」，那絕對不符合美國利益。

另外，范斯18日在白宮舉行記者會時指出，對部分內唐亞胡閣員因美伊簽署協議而公開攻擊川普，甚至進行人身攻擊感到困擾。他表示，川普是目前全世界唯一支持以色列的國家領袖，而且還是全球超級強權的領導人；如果自己是以色列政府閣員，恐怕不會攻擊如今僅存的強大盟友。

范斯還說，保護以色列國土的防禦武器中，有三分之二是由美國製造，並由美國納稅人埋單。他強調，川普不是以色列的問題，如果有任何以色列人認為美國總統才是他們最大的問題，「該醒醒了」，好好看清以色列目前所處的現實處境。

Axios記者拉維德（Barak Ravid）在「X」發文表示，范斯這番話，把許多人私下在想、而且確實屬實的事情公開說出來。許多川普政府資深官員私下也對內唐亞胡政府抱持相同看法。事實上，前總統歐巴馬與拜登，以及他們的團隊也有類似想法，只是從未像范斯這樣公開且直接地說出來。

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