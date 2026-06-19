BBC分析：美伊備忘錄凸顯美以開戰目標無一達成

美國伊朗17日簽署備忘錄，持續3個多月的伊朗戰爭告一段落。英國廣播公司（BBC）一篇分析認為，目前結果與美、以發動戰爭所設目標相差甚遠，引發這仗究竟所為何來的質疑。

美國總統川普17日簽署與伊朗間一份14點備忘錄，與此同時伊朗總統也以數位方式完成簽署。伊朗承諾不取得核武，換取制裁解除及3000億美元重建基金；雙方將重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）並展開60天後續談判，為解決伊朗核子問題與達成最終協議鋪路。

BBC國際新聞主編波溫（Jeremy Bowen）在一篇分析認為，德黑蘭政權挺過全球最強大的美國與中東軍事首屈一指的以色列聯手攻擊，透過封鎖攸關全球經濟所需的荷姆茲海峽，最終迫使川普放棄原本戰爭目標，與伊朗達成令以色列憤怒且憂心的協議。

為換取伊朗重新開放海峽，美國在備忘錄裡同意解除對伊朗的海上封鎖讓伊朗能恢復石油出口，並啟動解凍海外資產程序，準備返還伊朗數以十億計美元資金，而這些還是伊朗在開始處理艱難核子議題談判前就能拿到的事項。

在2月28日美國與以色列發動攻擊之初，美、以設定的目標是徹底消除伊朗的核子威脅、摧毀伊朗的彈道飛彈計畫、創造條件讓伊朗人民能推翻現有神職政權。如今來看無一達成，川普17日甚至改口稱鄰國都有飛彈，讓伊朗保有飛彈不為過這番偏離美國數十年來反對伊朗彈道飛彈計畫立場的話。

拜登政府時期的國務卿布林肯（Antony Blinken）X貼文：「這項停火備忘錄的唯一『成果』，可能就是重新開放荷莫茲海峽，然而海峽在戰前本來就是開放狀態，顯然我們還得付錢給伊朗才能要回原本的東西。」

美伊備忘錄實際上等於讓局勢回到2月27日美、以發動這場戰爭前一天。當時荷莫茲海峽暢通，美國與伊朗談判代表也正在討論核子協議。波溫直言，這堪稱是川普迄今最嚴重的外交政策失誤，也是美、以的戰略性失敗，這仗究竟為何而打已成無法迴避的問題。

美以兩國空軍的強大戰力固然取得戰術層面的勝利，但卻不足以扭轉戰略上的失敗。波溫認為原因在於美、以推動伊朗政權更迭的戰略，是建立在連串偷懶且錯誤的假設之上，以為只要消滅最高領袖就能導致政權崩潰。

然而伊朗的伊斯蘭神職政體在近半個世紀的各項制度設計，正是為抵抗外界摧毀政權的企圖所建，這讓伊朗不會像委內瑞拉般一觸即潰。

波溫認為當前結局恐使以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政治生涯告終。他靠強硬軍事及對外手段為自己建起的「以色列安全先生」人設恐崩壞，今年10月以色列國會大選，屆時尼坦雅胡將面對以色列選民對安全政策失敗的清算。